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Зарплати бюджетників в Україні заморозять на весь наступний рік

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 15:38
Зарплати бюджетників в Україні заморозять на весь наступний рік Фото: зарплати бюджетників в Україні зростати не будуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України пропонує не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році. Не буде підвищення і до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 (№8000).

Як зазначається в документі, мінімальна зарплата у 2023 не зміниться та становитиме 6 700 гривень. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року становитиме 2 893 гривні.

Згідно з законодавством, посадовий оклад І тарифного розряду повинен становити 44,5% від мінімальної зарплати. Таким чином, у 2023 році він буде розраховуватися від мінімалки у 6 500 гривень. Тобто уряд не планує підвищувати зарплату бюджетникам і після того, як з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень.

"З урахуванням вимог статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ та державних органів мають забезпечити утримання чисельності працівників та виплату заробітної плати в межах видатків, передбачених у проекті державного бюджету на 2023 рік", - йдеться в документі.

Крім того, не будуть підвищуватися оклади і працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів. Вона буде розраховуватися з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат, а також розмір мінімальної зарплати.

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