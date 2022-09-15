Уряд хоче скоротити видатки на житлові субсидії у 2023 році
Кабінет міністрів України пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).
Водночас у проекті бюджету сума на субсидії не визначена окремим рядком, як це було в попередні роки.
Натомість пропонується виділити на підтримку малозабезпечених сімей 72,907 млрд гривень, серед яких і є кошти на субсидії.
Раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що суми, закладеної до держбюджету на субсидії, вистачить для всіх, хто її потребує.
Нагадаємо, Кабінет міністрів планує скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році на 20 млрд гривень до 405 млрд гривень. Скорочення планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійному фонду.