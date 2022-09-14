Прожитковий мінімум у 2023 році залишиться без змін, - проект бюджету
Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно з документом, планується вставити, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років - 2272 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;
- працездатних осіб - 2684 гривень;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів - 2102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2093 гривні.
Таким чином, розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін в порівнянні з 2022 роком.
Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.
Нагадаємо, Кабінет міністрів планує скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році на 20 млрд гривень до 405 млрд гривень. Скорочення планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійному фонду.
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