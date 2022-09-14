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Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз уряду

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Україна, Середа 14 вересня 2022 09:43
Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз уряду Фото: зарплати в Україні почнуть зростати в 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує, що реальні зарплати українців почнуть зростати вже в 2023 році. Однак у нинішньому році вони впадуть більш ніж на 17%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз, текст якого є в розпорядженні редакції.

Згідно з макропрогнозом, у 2022 році середня номінальна зарплата в Україні складе 14 025 гривень. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) впаде на 17,4%. При цьому продуктивність праці знизиться на 13,1%.

У 2023 році середня зарплата складе 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%. Продуктивність праці збільшиться на 4,3%.

За прогнозом Кабміну, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці складе 27,9% у 2022 році і 28,2% у 2023 році.

Кількість економічно зайнятого населення у віці 15-70 років впаде у 2022 році до 12 млн осіб (з 15,61 млн осіб у 2021 році). У 2023 році ця цифра майже не зміниться - 12,03 млн осіб.

Уряд очікує, що споживча інфляція у 2022 році складе 30,1%, у 2023 році - 30,0%.

Раніше в Мінфіні заявили, що проект державного бюджету на 2023 році не передбачає збільшення мінімальної зарплати і вона залишиться на рівні 6700 гривень.

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