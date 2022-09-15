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Що буде з цінами в Україні наступного року: прогноз уряду

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 15:00
Що буде з цінами в Україні наступного року: прогноз уряду Фото: ціни в Україні у 2023 році зростуть на 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2023 році цінова динаміка на споживчому ринку буде формуватися під дією різноспрямованих чинників. У підсумку ціни в Україні зростуть на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 (№8000).

Як зазначається в документі, з одного боку, запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на комунальні послуги, зниження світових цін енергоносії, пригнічений споживчий попит стримуватимуть динаміку споживчих цін.

З іншого боку, суттєвий вплив на динаміку цін матимуть фактори пропозиції та витратні чинники – зменшення пропозиції сільськогосподарської продукції, ускладнення логістичних шляхів, лаговий вплив від зростання цін виробників. Поступове відновлення експорту також здійснюватиме тиск на зростання цін на товари, що торгуються, у бік паритету із світовими цінами, прогнозують в уряді.

"За підсумком у 2023 році очікується, що споживча інфляція залишатиметься високою, хоча її зростання незначно уповільниться - до 30% у вимірі грудень до грудня попереднього року", - йдеться в документі.

Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

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