Миллион гривен за службу: как добровольцы могут получить выплату

Добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен. Речь идет о тех, кто начал службу до старта проекта "Контракт 18-24".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Когда добровольцы могут получить миллион: условия

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №153 от 11 февраля 2025 года (насчет внедрения инициативы "Контракт 18-24"), право на одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 000 000 гривен имеют добровольцы, которые:

присоединились к армии в возрасте 18-24 лет;

служили в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025 года;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 года);

являются действующими военнослужащими;

не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения;

не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Полный размер выплаты предусмотрен также для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.

В то же время лица, которые уволились с военной службы до 13 февраля 2025 года, права на выплату не имеют (даже если соответствовали возрастным критериям).

Какие документы нужны, чтобы получить вознаграждение

Согласно отдельному поручению министра обороны №999/уд от 20 февраля 2025 года (о реализации положений правительственного постановления), выплата вознаграждения для такой категории военнослужащих осуществляется по приказу командира воинской части.

При этом соответствующий приказ командира издается на основании пакета документов, состоящего из:

выписок из послужного списка;

справок о прохождении военной службы (трудовой деятельности);

копий послужных карточек (учетно-послужных карточек);

справок (оформленных по соответствующей форме) - о непосредственном участии военнослужащего в боевых действиях в районах их ведения, об отсутствии (наличии) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельствах.

Основания для приказа командира (инфографика: mod.gov.ua)

Откуда нужны справки и по какой форме

В МОУ объяснили, чт справки, предусмотренные упомянутым поручением министра обороны, должны быть предоставлены:

с каждого места службы военнослужащего;

с текущего места службы (включительно).

С формой справки об участии в боевых действиях в районах их ведения и отсутствии случаев привлечения к ответственности можно ознакомиться по ссылке.

Как подтверждается факт участия в боевых действиях

Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:

боевого приказа (распоряжения);

журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения;

рапорта командира подразделения.

Документы для подтверждения участия в боевых действиях (инфографика: mod.gov.ua)

Уточняется, что периоды непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий (указанные в справке от другой воинской части), могут учитываться для определения права военнослужащего на выплату вознаграждения при определенном условии.

Речь идет об их подтверждении соответствующими документами, предусмотренными вышеупомянутым поручением и постановлением.

Кто имеет право запрашивать необходимые справки

Воинская часть, в которой военнослужащий проходит службу, при необходимости должна:

осуществить соответствующие запросы в другие воинские части;

обобщить полученные данные для дальнейшего начисления вознаграждения.

"Однако для ускорения процесса военнослужащий может самостоятельно запрашивать соответствующие справки", - отметили в министерстве.

В завершение гражданам рассказали о важном нюансе: справка (которая выдается согласно Приложению 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий), не является основанием для выплаты вознаграждения, поскольку не охватывает все аспекты, влияющие на выплату.

"Периоды, указанные в этой справке, не могут быть использованы как основание для начисления вознаграждения, поскольку они включают как периоды непосредственного участия в боевых действиях, так и другие периоды, за которые выплата не предусмотрена", - объяснили в МОУ.