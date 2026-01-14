ua en ru
В Украине заговорили о пересмотре подходов к мобилизации: заявление Зеленского

Украина, Среда 14 января 2026 16:46
В Украине заговорили о пересмотре подходов к мобилизации: заявление Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с новым министром обороны Михаилом Федоровым признал необходимость изменений в мобилизационном процессе. Мобилизация должна гарантировать больше возможностей для ВСУ и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Зеленский отметил, что новый министр обороны предложит системные решения проблем, которые накопились в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

"Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", - отметил Зеленский.

Отметим, Михаил Федоров 14 января перед назначением на должность министра обороны пообещал провести комплексный аудит ТЦК. Кроме этого, он анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

А уже после назначения на должность в выступлении перед Верховной Радой министр раскрыл реальные масштабы проблем с мобилизацией в Украине. По его словам, в розыске находится два миллиона военнообязанных украинцев, а количество так называемых "СЗЧ" (от "Самовольное оставление воинской части") составляет более 200 тысяч человек.

Его позиция перекликается с заявлением, которое недавно сделал новоназначенный руководитель Офиса президента, экс-начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также случаи самовольного оставления частей (СЗЧ) в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины.

