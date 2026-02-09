Мобилизация в Украине: омбудсмен назвал область, на которую должны равняться все

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Хмельницкая область стала лучшим регионом по качеству мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Лубинца на заседании депутатской ВСК.

"Был период, когда на первое место вышел Тернопольский регион в негативном ключе. Как оказалось, там был запущен пилот где действующим военным воинских частей дали возможность самим мобилизовать людей. То есть даже не работникам ТЦК", - рассказал Лубинец о том, какая ситуация в регионах с точки зрения нарушений ТЦК.

Омбудсмен также предлагает организовать сотрудничество между областными территориальными центрами комплектования (ТЦК), чтобы делиться положительным опытом.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров обнародовал реальные масштабы проблем с мобилизацией. Он рассказал, что на сегодня в Украине в розыске находятся два миллиона военнообязанных украинцев.

Для решения этих проблем Федоров анонсировал комплексный аудит ТЦК и глубокую проверку Минобороны и ВСУ. Целью проверок является борьба с коррупцией и нахождение ресурсов для улучшения обеспечения военных.

Кроме того, в январе 2026 года в Украине стартовали курсы повышения квалификации для представителей органов исполнительной власти. Это необходимо, чтобы синхронизировать работу государственных структур и армии в вопросах мобилизационной готовности.

Согласно данным Кабмина, количество забронированных от мобилизации украинцев за год выросло до 1,3 млн человек. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что изменилось в процессе мобилизации в течение 2025 года.