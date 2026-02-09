ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мобилизация в Украине: омбудсмен назвал область, на которую должны равняться все

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 15:23
UA EN RU
Мобилизация в Украине: омбудсмен назвал область, на которую должны равняться все Фото: Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Хмельницкая область стала лучшим регионом по качеству мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Лубинца на заседании депутатской ВСК.

Читайте также: Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

Омбудсмен также предлагает организовать сотрудничество между областными территориальными центрами комплектования (ТЦК), чтобы делиться положительным опытом.

"Был период, когда на первое место вышел Тернопольский регион в негативном ключе. Как оказалось, там был запущен пилот где действующим военным воинских частей дали возможность самим мобилизовать людей. То есть даже не работникам ТЦК", - рассказал Лубинец о том, какая ситуация в регионах с точки зрения нарушений ТЦК.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров обнародовал реальные масштабы проблем с мобилизацией. Он рассказал, что на сегодня в Украине в розыске находятся два миллиона военнообязанных украинцев.

Для решения этих проблем Федоров анонсировал комплексный аудит ТЦК и глубокую проверку Минобороны и ВСУ. Целью проверок является борьба с коррупцией и нахождение ресурсов для улучшения обеспечения военных.

Кроме того, в январе 2026 года в Украине стартовали курсы повышения квалификации для представителей органов исполнительной власти. Это необходимо, чтобы синхронизировать работу государственных структур и армии в вопросах мобилизационной готовности.

Согласно данным Кабмина, количество забронированных от мобилизации украинцев за год выросло до 1,3 млн человек. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что изменилось в процессе мобилизации в течение 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Дмитрий Лубинец Мобилизация в Украине
Новости
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ