Готовится ли Рада к выборам после войны: объяснение Стефанчука

Украина готовится к выборам после завершения военного положения, но это будут не обычные, а уникальные выборы, которые потребуют отдельного закона.

"Нам очень важно, чтобы в Украине состоялись выборы, но не такие "выборы", как они происходят в Российской Федерации", - сказал Стефанчук.

По его словам, цель - обеспечить, чтобы выборы в Украине были признаны демократическими в мире. Он напомнил, что Россия уже давно превратила избирательный процесс в фарс, тогда как для Украины выборы - это фундамент демократии и общественной легитимности.

"Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было. И они не подпадают ни под какие выборы, которые определены в Конституции. Потому что это не срочные и конечно не досрочные выборы", - подчеркнул спикер парламента.

Стефанчук пояснил, что официально обсуждение новых правил уже ведется на уровне парламентских комитетов, ЦИК и согласительного совета, но без публичной огласки, чтобы не создавать иллюзию преждевременного старта кампании.

Среди ключевых вызовов - участие военных на фронте, украинцев за рубежом, а также решение вопроса голосования на временно оккупированных территориях, если таковые будут оставаться. Также актуальный вопрос - финансирование и привлечение международных наблюдателей.

"Мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!" - сказал Стефанчук.

Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.

Также пока продолжается дискуссия, какие именно выборы состоятся первыми - президентские или парламентские, и будут ли они проведены одновременно. Но, по словам Стефанчука, Конституция скорее всего не позволит совместить эти кампании.