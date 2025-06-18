Готовится ли Рада к выборам после войны: объяснение Стефанчука
Украина готовится к выборам после завершения военного положения, но это будут не обычные, а уникальные выборы, которые потребуют отдельного закона.
Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук в большом интервью РБК-Украина.
"Нам очень важно, чтобы в Украине состоялись выборы, но не такие "выборы", как они происходят в Российской Федерации", - сказал Стефанчук.
По его словам, цель - обеспечить, чтобы выборы в Украине были признаны демократическими в мире. Он напомнил, что Россия уже давно превратила избирательный процесс в фарс, тогда как для Украины выборы - это фундамент демократии и общественной легитимности.
"Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было. И они не подпадают ни под какие выборы, которые определены в Конституции. Потому что это не срочные и конечно не досрочные выборы", - подчеркнул спикер парламента.
Стефанчук пояснил, что официально обсуждение новых правил уже ведется на уровне парламентских комитетов, ЦИК и согласительного совета, но без публичной огласки, чтобы не создавать иллюзию преждевременного старта кампании.
Среди ключевых вызовов - участие военных на фронте, украинцев за рубежом, а также решение вопроса голосования на временно оккупированных территориях, если таковые будут оставаться. Также актуальный вопрос - финансирование и привлечение международных наблюдателей.
"Мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!" - сказал Стефанчук.
Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.
Также пока продолжается дискуссия, какие именно выборы состоятся первыми - президентские или парламентские, и будут ли они проведены одновременно. Но, по словам Стефанчука, Конституция скорее всего не позволит совместить эти кампании.
Слухи о выборах в Украине
Напомним, издание The Economist сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они, мол, могут состояться уже в июле 2025 года.
После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о якобы подготовке к выборам. Он назвал это "абсолютной чушью".
Ермак подчеркнул, что сначала нужно закончить войну, только тогда украинцы смогут голосовать.
Ранее в Офисе президента заявили, что в Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам.
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