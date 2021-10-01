У Раді готують за відставку Разумкова, "Нафтогаз" і місцева влада підписали меморандум: новини за 30 вересня

Спікера Верховної ради Дмитра Разумкова можуть відправити у відставку, "Нафтогаз" і місцева влада підписали меморандум про тарифи, екс-президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в'язниці. Детальніше про те, що сталося в четвер, 30 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

В Раді готують відставку Разумкова

В парламенті ініціювали відставку спікера Дмитра Разумкова. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У Верховній раді вже підготували підписні листи за відставку. Наразі документи перебувають в Апараті ВР.

Нещодавно Разумков заявив, що депутати поки не збирали в парламенті підписи про його відставку. Казав, що це питання залишається на рівні "кулуарних розмов". Про те, скільки депутатів готові підтримати його відставку й подальше політичне майбутнє Разумкова - у матеріалі РБК-Україна "Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову".

Тарифи зафіксують на опалювальний сезон: "Нафтогаз" та місцева влада підписали меморандум

Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влад не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім".

Не примусова, але обов'язкова. Кого в Україні зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19 та що буде за відмову

Обов'язкова вакцинація від COVID-19 буде введена в Україні найближчим часом. Нараз продовжується робота над відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я. Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"МОЗ ніколи не заявляв про примусову вакцинацію. Не потрібно підміняти поняття примусова і обов'язкова вакцинація. Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - зазначив Ляшко. Також він повідомив, кого торкнеться обов'язкова вакцинація.

У Києві чоловік намагався себе підпалити в будівлі Офісу президента

У Києві невідомий чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента. Правоохоронці встигли загасити полум'я і затримали його.

Відзначається, що чоловік облив себе легкозаймистою рідиною і спробував підпалити. Поліцейські, що чергували поруч, вогнегасниками загасили полум'я. Зараз чоловік спілкується зі слідчими. Причини, за якими він зважився на цей вчинок, не називаються.

Екс-президент Франції Саркозі отримав рік в’язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в’язниці. Він визнаний винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії 2012 року. За даними прокуратури, його викрили в перевищенні допустимих витрат (22,5 млн євро, встановлених для кампанії 2012 року) на більш ніж 363 тисячі євро, які він повинен був відшкодувати в скарбницю.

Натомість екс-президент заперечує свою причетність. У червні він заявив суду, що не брав участі ні в логістиці своєї кампанії за другий президентський термін, ні в тому, як були витрачені гроші під час підготовки до виборів.

На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів (фото, відео)

На Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших вулканів планети.

На фото і відео видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу. Виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.

Барбадос оголосив про вихід з-під влади британської корони

Острівна держава Барбадос, яка знаходиться в Карибському басейні, виходить з-під влади британської корони. Виконувати обов'язки президента буде генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Повідомляється, що парламент одноголосно проголосував за поправки до конституції, щоб до 30 листопада Барбадос став республікою. Як заявила прем'єр-міністр Міа Моттлі, рішення було ретельно продумано, а поправка до конституції скасовує Барбадоський Указ 1966 року Її Величності королеви Великобританії.

23-річний бойовик "ЛНР" добровільно здався українській армії: не витримав знущань і приниження

Молодий бойовик "ЛНР" здався українській армії. Він сам прийшов на позиції Королівської бригади з автоматом і попросив прихистку.

Бойовика до лав "ЛНР" в 2016 році привів батько, тоді хлопцеві тільки виповнилося 18 років. За словами бойовика, наркотики і алкоголь в його підрозділі цілком звичайна справа. У "ЛНР" хлопця постійно принижували і знущалися з нього. Не витримавши цього він вирішив перейти на підконтрольну Україні територію. Не зупинили перебіжчика навіть мінні поля, які поставили російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями. Зараз з бойовиком працюють слідчі.

У Києві контролер змусив дитину переказати йому на картку гроші: погрожував та вимагав заплатити

У Києві в тролейбусі контролер змусив 12-річного хлопчика заплатити штраф, тому що він забув учнівський квиток. Однак, гроші він наказав переказати на його особистий рахунок.

Згодом у КП "Київпастранс" відреагували на інцидент та зазначили, контролера, який змусив дитину переказати йому гроші, уже звільнили. Окрім того, на банківську карточку дитини повернули 160 грн.

Заморозки та дощі у двох областях: як розпочнеться жовтень

Синоптики дали прогнози погоди на 1 жовтня. Напочатку нового місяця похолодає вночі та очікуються дощі у двох областях.

Загалом же погода в Україні в жовтні може піднести неприємні сюрпризи у вигляді раннього снігу і морозів. Синоптики прогнозують температурні гойдалки в середині осені, але ясні і теплі дні ще будуть.