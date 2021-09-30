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У Києві чоловік намагався себе підпалити в будівлі Офісу президента

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 20:37
У Києві чоловік намагався себе підпалити в будівлі Офісу президента Фото: в офісі президента невідомий чоловік намагався підпалити себе (t.me/MunicipalnaVarta)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві невідомий чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента. Правоохоронці встигли загасити полум'я і затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Муніципальної варти Києва".

Відзначається, що в будівлі Офісу президента чоловік облився легкозаймистою рідиною і спробував підпалити себе.

Завадили акту самоспалення чергували поруч поліцейські. Вони вогнегасниками загасили полум'я. Зараз чоловік спілкується зі слідчими. Причини, за якими він зважився на цей вчинок, не називаються.

Фото: в офісі президента невідомий чоловік намагався підпалити себе (t.me/MunicipalnaVarta)

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