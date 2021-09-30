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На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів

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Гаваї, Четвер 30 вересня 2021 10:06
На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів Фото: на Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа (twitter.com/USGSVolcanoes)
Автор: Анастасія Рокитна

На Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших вулканів планети.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

У кратері Халемаумау на вершині вулкана розпочалося виверження. На кадрах видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу.

На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканівФото: на Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа (twitter.com/Volcanoes_NPS)

Виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.

Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році.

Нагадаємо, на іспанському острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха.

Зазначимо, іспанська влада оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха.

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