На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів

На Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших вулканів планети.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на АР .

#BREAKING: Kilauea is currently erupting on the Big Island of Hawaii



#kilauea l #Hawaii



USGS has issued a red warning for Kilauea Hawaii as it currently erupting Impacts may Cause Volcanic toxic gases, falling rocks and earthquakes this is primarily near the crater pic.twitter.com/TcO6VkAQJA — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 30, 2021

У кратері Халемаумау на вершині вулкана розпочалося виверження. На кадрах видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу.

Фото: на Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа (twitter.com/Volcanoes_NPS)

Виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu!



See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3RQ7J



Photo courtesy of USGS pic.twitter.com/BUKfCCmI5J — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021

Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році.