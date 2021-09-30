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Барбадос оголосив про вихід з-під влади британської корони

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Барбадос, Четвер 30 вересня 2021 19:15
Барбадос оголосив про вихід з-під влади британської корони Фото: прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі (flickr.com/UNCTAD)
Автор: Олександр Мороз

Острівна держава Барбадос, яка знаходиться в Карибському басейні, виходить з-під влади британської корони. Виконувати обов'язки президента буде генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNW.

Повідомляється, що парламент одноголосно проголосував за поправки до конституції, щоб до 30 листопада Барбадос став республікою. Як заявила прем'єр-міністр Міа Моттлі, рішення було ретельно продумано, а поправка до конституції скасовує Барбадоський Указ 1966 року Її Величності королеви Великобританії.

"Ці переговори велися з грудня 1998 року", - додала Моттлі.

Вона підкреслила, що новий закон покладе край Барбадосу як британській державі з тих пір, як англійські поселенці вперше висадилися тут в 1625 році. При цьому Барбадос не буде змінювати назву.

Зазначимо, незалежність Барбадосу була проголошена ще в 1966 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Барбадос в 2021 році офіційно стане республікою, і королева Великобританії Єлизавета II більше не буде монархом цієї острівної держави.

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