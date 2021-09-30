Тарифи зафіксують на опалювальний сезон: "Нафтогаз" та місцева влада підписали меморандум
Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засідання Конгресу засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.
Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влад не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім".
За його словами, також у меморандумі зафіксовано домовленість про "безперебійність поставок газу".
Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів".
"З боку держави передбачається субвенція місцевим бюджетам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу цього року", - сказав він і додав, що на початку наступного року місцевим бюджетам залишать 4% від податку на доходи на доходи фізичних осіб. За його словами, це не менше 11 млрд гривень.
Також місцевим бюджетам на 2022 рік залишать 13,44% від акцизу з пального, повідомив Шмигаль.
Прем'єр повідомив, що також досягнута домовленість щодо ціни газу, який "Нафтогаз" постачатиме бюджетним установам.
Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за серпень 2021 у порівнянні з серпнем минулого року зросли на 29,0%.