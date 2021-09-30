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У Раді вже підготували підписні листи за відставку Разумкова

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 15:45
У Раді вже підготували підписні листи за відставку Разумкова Фото: Дмитро Разумков, спікер Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Верховній раді вже підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Наразі документи перебувають в Апараті ВР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря голови ВР Ольгу Туній.

"Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання голови ВР готові та знаходяться в Апараті ВР. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом", - заявила вона.

Немає опису світлини.

Фото: підписний лист за відставку Разумкова (facebook.com/olga.tuniy)

Нагадаємо, сьогодні Разумков повідомив, що у парламенті ініціювали його відставку. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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