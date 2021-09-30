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Разумков про ймовірність своєї відставки: підписи поки не збирають

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Четвер 30 вересня 2021 08:19
Разумков про ймовірність своєї відставки: підписи поки не збирають Фото: глава Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що депутати поки не збирали в парламенті підписи про його відставку. Поки це питання залишається на рівні "кулуарних розмов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Разумкова "Українській правді".

Він наголосив, що рішення про його відставку може прийняти тільки Верховна рада.

"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов", - зазначив глава ВР.

Водночас, він вважає, що початок збору підписів за те, щоб він залишив свою посаду, стане "безповоротним кроком", навіть якщо сигнальне голосування будуть проводити у чатах "Слуги народу".

Разумков пов'язує чутки про відставку із тим, що направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію.

"Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини", - пояснив глава парламенту.

Про те, скільки депутатів готові підтримати його відставку й подальше політичне майбутнє Разумкова – у матеріалі РБК-Україна "Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову".

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Дмитро Разумков Верховна рада
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