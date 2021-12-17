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Росія вимагає відкликати рішення 2008 року про включення України і Грузії в НАТО: заява

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Мінськ, П'ятниця 17 грудня 2021 13:20
Росія вимагає відкликати рішення 2008 року про включення України і Грузії в НАТО: заява Фото: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков (Facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що потрібно нібито відкликати рішення 2008 року про включення України і Грузії в НАТО. Росія заперечує саму можливість постановки питання про вступ України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

За його словами, можна обговорювати всі "за" і "проти", але Москву нібито не влаштовує цей факт в принципі: РФ вимагає відкликання рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

Рябков заявив, що тільки після скасування цього рішення можна буде говорити про якісь кроки в правильному напрямку.

"Готовності до цього з боку Заходу немає. Тому ми в своїх пропозиціях, які сформульовані комплексно, всеохоплююче поставили перед США, перш за все, також їх союзниками, цілий ряд питань, що вимагають термінового вирішення", - заявив Рябков.

Зазначимо, в НАТО неодноразово заявляли, що питання вступу України до Альянсу є двостороннім. І інші сторони не можуть на це вплинути.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити в НАТО.

Напередодні в Росії заявляли, вступ України до НАТО неприпустимо для Москви, і вона не залишить такий крок без відповіді.

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