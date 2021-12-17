Протести ФОПів під Радою: є постраждала, двох учасників забрали до поліції

На протестах ФОПів під Верховною радою постраждала одна з учасниць. Крім того, двох осіб забрали до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Повідомляється, що протести вже завершено, за порушення правопорядку до Печерського районного управління поліції доставлено двох осіб.

"З ними спілкуються слідчі і згодом їх діям буде дана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, одна з учасниць акції отримала тілесне ушкодження під час сутички з поліцією, коли протестувальники блокували рух машини та кидали фаєри. Також повідомляється, що пошкоджено службове авто.