Снігопади та морози. Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні
Фото: стало відомо, якою буде погода на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні - 18-19 грудня. Очікуються снігопади та морози.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз на суботу
Снігопади очікуються майже у всіх областях, крім Полтавської, Харківської та Сумської. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0+3, а вночі -1-3,
- на півночі вдень -1+2, а вночі 0-4,
- на сході вдень -1+1, так і вночі,
- на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2.
- у центрі вдень -1+2, а вночі -1-3.
Прогноз на неділю
У неділю снігопади покинуть південні регіони. Там буде сонячно. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0+3, а вночі 0-3,
- на півночі вдень -1+2, а вночі 0-4,
- на сході вдень -1+1, так і вночі,
- на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2.
- у центрі вдень -1+2, а вночі -1-3.