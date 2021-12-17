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Снігопади та морози. Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 10:05
Снігопади та морози. Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні Фото: стало відомо, якою буде погода на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні - 18-19 грудня. Очікуються снігопади та морози.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

Снігопади очікуються майже у всіх областях, крім Полтавської, Харківської та Сумської. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+3, а вночі -1-3,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі 0-4,
  • на сході вдень -1+1, так і вночі,
  • на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2.
  • у центрі вдень -1+2, а вночі -1-3.

Снігопади та морози. Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Прогноз на неділю

У неділю снігопади покинуть південні регіони. Там буде сонячно. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+3, а вночі 0-3,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі 0-4,
  • на сході вдень -1+1, так і вночі,
  • на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2.
  • у центрі вдень -1+2, а вночі -1-3.

Снігопади та морози. Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

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