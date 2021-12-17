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На Київ насуваються сильні морози. З понеділка запрацюють пункти обігріву: список

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П'ятниця 17 грудня 2021 18:05
На Київ насуваються сильні морози. З понеділка запрацюють пункти обігріву: список Фото: з понеділка у Києві запрацюють пункти обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже з понеділка, 20 грудня, у Києві розпочнуть роботу пункти обігріву. Синоптики прогнозують значне похолодання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Чим корисні пункти обігріву:

  • можна отримати першу медичну допомогу;
  • випити гарячого чаю;
  • при потребі взяти теплий одяг й взуття.

"За інформацією Українського гідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4 градусів морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11 градусів морозу", - пише пресслужба.

Список адрес розташування пунктів обігріву:

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