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У Путіна визнали втрату України як союзника для Росії

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Москва, П'ятниця 17 грудня 2021 17:26
У Путіна визнали втрату України як союзника для Росії Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

У президента Росії Володимира Путіна визнали, що Україна втрачена як союзник і партнер. Але розраховують, що росіяни і українці залишаться "братніми народами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю RTVI.

При цьому він висловив упевненість, що росіяни і українці нібито залишаться "братніми народами".

"Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян - ми залишимося братнім народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ. Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси. Але втратити один одного два братніх народи не можуть", - додав Пєсков.

Він також підкреслив ворожість України по відношенню до Росії, при цьому не згадуючи, чим вона викликана.

"Ви бачите конкретні дії з обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії. Тобто просто обрубуються від капілярів до центральних артерій наші двосторонні відносини - точніше, вони вже були обрубані. Тому відносин як таких немає", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін нібито відкритий до діалогу з українським колегою Володимиром Зеленським, але ясності про можливість контакту поки немає.

Зеленський же хоче використати "Північний потік-2" для зустрічі з Путіним.

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