Рада продовжила воєнний стан, а Дуда звернувся до нардепів: новини за вихідні

Верховна рада продовжила військовий стан, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді, Генеральний штаб Збройних сил України оцінив загрози з території невизнаного Придністров'я. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 21-22 травня – в матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада продовжила воєнний стан до 23 серпня

Воєнний стан в Україні триватиме як мінімум до 23 серпня. Верховна рада затвердила відповідний президентський указ.

Також народні депутати в неділю, 22 травня, ухвалили законопроект про продовження мобілізації в Україні. Вона буде тривати щонайменше ще 90 днів - до 23 серпня.

Три роки президент. Головні заяви з інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський очолює країну вже три роки. Глава держави поспілкувався з українськими журналістами та підвів підсумки трьох років у владі.

Основні заяви президента - у матеріалі РБК-Україна.

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на ранок 23 травня

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 89-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню РФ. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів. При цьому на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Дуда звернувся до нардепів у Раді: повне відео виступу

У неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді. Він пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - заявив президент Польщі Дуда під час звернення з трибуни Верховної ради. За його словами, після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як це було завжди.

У Франції заявили, що вступ України до ЄС може зайняти 15-20 років

Вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років. Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант.

"Ви повинні бути чесними. Якщо ми говоримо, що Україна вступить в ЄС через 6 місяців, 1 або 2 роки, то ми брешемо. Це неправда. Ймовірно, 15 або 20 років", - цитує заяву Бона телеканал TF.

Ситуація напружена. Росіяни в Придністров'ї перевіряють місцеві збройні формування

Генеральний штаб Збройних сил України оцінив загрози з території невизнаного Придністров'я, де російські війська перебувають у підвищеному стані боєготовності.

Загалом обстановка на Бесарабському напрямку залишається напружено. Армія РФ не тільки тримає у боєготовності свій особовий склад, а й перевіряє місцеве військо.

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили прогноз і зробили попередження

Погода в Україні зміниться вже з понеділка, 23 травня. Вітер стихне, температура почне підвищуватися, на тижні ймовірні дощі і грози. Через потепління синоптики зробили попередження про високий рівень пожежної небезпеки.

Що буде з погодою в країні далі - читайте в матеріалі Styler.