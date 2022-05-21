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Три роки президент. Головні заяви з інтерв'ю Зеленського (оновлюється)

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Україна, Субота 21 травня 2022 10:43
Три роки президент. Головні заяви з інтерв'ю Зеленського (оновлюється) Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський очолює країну вже три роки. Глава держави поспілкувався з українськими журналістами та підвів підсумки трьох років у владі.

Основні заяви президента - у матеріалі РБК-Україна.

  • Про цінності та політику. Для мене на сьогодні великих змін щодо цінностей не відбулося. На сьогодні я розумію, де місце України. Я чесно виборюю це місце разом з усіма, разом з армією. Ми точно не імперія і мені це дуже подобається. Найголовніше - місце нашої держави. Найголовніший курс - місце України серед рівних. Незважаючи на війну, послідовність я бачу і ми йдемо цим шляхом.

"Я впевнений, що буде перемога. Тут немає альтернатив. Навіть щодо ЄС ми використовуємо різні курси, а з Росією і війною один курс і один шлях", - наголосив Зеленський.

  • Про перемогу. Не ми починали, але нам її (війну, - ред.) закінчувати. Я думав, що закінчити також можна буде суто дипломатично. Зараз я ромумію, що закінчення також буде дипломатичним, але це діалог, у якого є відповідний термін, що в цьому діалозі можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з Російською стороною. Я дійсно так вважав. А зараз це як автомобіль і не бензиновий і не електрокар, тому і війна така - складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії, я впевнений в цьому, тому що є деякі речі, які окрім як за столом перемовин ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а РФ хоче все не віддати, іншими словами - нічого не віддати.
  • Про вторгнення через Білорусь. Тиск (на Україну, - ред.) був задовго до початку широкомасштабного вторгнення в Україну, ми розуміли, що відбувається підготовка. Обсяг чи нахабність того, що ми побачили ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі напевне підуть танки, а інша справа, що конкретно з Білорусі летять ракети. Така різниця здається невеличка, що попереджали, що з того боку може початися наступ. Але різниця велика. Ти воюєш з ким? З тими силами та засобами, які на території Білорусі, які переходять крізь Білорусь і ідуть в Україну або ти воюєш з двома країнами? Диявол в деталях. Тому ніхто до кінця не знав, що відбувається заздалегідь. Деталі ніхто не знав. Всі готувалися до різних заходів. Більше деталей ніж мали ми ніхто не мав.
  • Про початок наступу. Я би почав розмову про цей наступ з жовтня місяця. Те, як ми готувались, що відбувалося, які були меседжі, які були кроки перші економічні, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину, як це відбувалося, зменшення обсягів енергоносіїв тощо. Я почав би з вересня-жовтня. Хоча, справедливо починати з 2014 року, але про повномасштабний, я вважаю, цей такий гібридний артобстріл почався ще восени.
  • Про чисельність армії. По нашим цифрам, нам потрібна армія не 260 тисяч, а бойових там було 120 тисяч. Я підписав перший указ на початку 2022 року, коли я бачив конкретні цифри. Є гроші чи немає, але плюс 100 тисяч на наступний рік. Це був мій указ. Але навіть плюс 100 тисяч не змогли би зупинити їх (Росію, - ред.). На сьогодні ми розуміємо, що сьогодні це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію.

"В країнах НАТО є відповідна зброя, яка спроможна захистити небо від тих перших ракет. Чи можна було підготуватися до війни? Я вважаю, що ми були непогано підготовлені, вони не знали про багато речей. Всі аналітики говорили, що вони зайдуть за 2-3 дні...Лопатою виграти війну неможливо. Вони (країни-партнери, - ред.) нам казали рийте окопи, а ми їм казали дайте зброю", - розповів Зеленський.

  • Про Маріуполь. Що далі? На сьогодні вивезено цивільних, медиків, важкопоранених з "Азовсталі". Вивезені. Найближчим часом, не днями навіть, завершиться вивезення всіх. Структура складна. Домовлялися, що розблокуванням будуть займатися західні партнери. Я сотні разів проговорював з лідерами різних держав надання мені зброю, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя. Є те, що є. Хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають повне право вийти, щоб зберегти своє життя. На сьогодні вони вивезені, або в процесі. Далі все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ...закінчиться процес вивезення і розпочнеться проце підготовки до діалогу щодо обміну. Будемо забирати їх додому, це те, що ми повинні зробити разом з партерами, які брали на себе відповідальність.
  • Про зустріч з Путіним. В залежності від моменту зустірічі мета змінюється. Вирішувати питання щодо обміну, деокупації, миру і зупинення війни. Ось і вся адженда. У нас є бажання і є свої цілі. Ми хочемо повернення територій і закінчити війну, але як це буде, коли це буде залежить від часу, коли буде розмова з Путіним. Думаю, що розмова України і Росії точно буде. Не знаємо в якому форматі: з посередниками чи без, в широкому колі, на рівні президентів.

Нагадаємо, Зеленський оголосив про намір балотуватися у новорічному зверненні. Вибори проходили у два етапи, до другого туру вийшли Зеленський та на той момент чинний президент Петро Порошенко. В другому турі Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22% підтримки проти 24,45%. 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського, а вже 21 травня новообраний президент своїм указом достроково розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.

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Володимир Зеленський
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