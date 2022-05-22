ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ситуація напружена. Росіяни в Придністров'ї перевіряють місцеві збройні формування

Новость на русском →
Молдова, Неділя 22 травня 2022 18:58
Ситуація напружена. Росіяни в Придністров'ї перевіряють місцеві збройні формування Фото: Т. зв. Збройні сили "ПМР" (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України оцінив загрози з території невизнаного Придністров'я, де російські війська перебувають у підвищеному стані боєготовності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загалом обстановка на Бесарабському напрямку залишається напружено. Армія РФ не тільки тримає у боєготовності свій особовий склад, а й перевіряє місцеве військо.

"Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань", – ідеться в повідомленні.

Тим часом в Одеській ОВА заявили про відданий російським військовим наказ відновити аеродром у Тирасполі. Однак, технічних можливостей виконати його оперативна група військ РФ не має.

Нагадаємо, що Сполучені Штати заявили готовність надати зброю Молдові в разі надходження такого запиту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Молдова Приднестровье ВС РФ Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків