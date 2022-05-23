ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на ранок 23 травня

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 07:43
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на ранок 23 травня Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах (facebook.com)
Автор: Роман Мирончук

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 89-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню РФ. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів. При цьому на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Окупанти завдавали авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі залишилась.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку.

Окупанти здійснили спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбили підрозділи Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили 1 безпілотник типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили 4 ворожі крилаті ракети.

Нагадаємо, у Запорізькій області зростає кількість російських загарбників. У місті Василівка їх вже більше, ніж місцевих жителів.

Ми також писали про те, що росіяни відновлюють залізницю в Куп'янську. Хочуть прискорити перекидання військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення