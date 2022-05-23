У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на ранок 23 травня

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 89-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню РФ. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів. При цьому на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу .

Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Окупанти завдавали авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі залишилась.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку.

Окупанти здійснили спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбили підрозділи Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили 1 безпілотник типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили 4 ворожі крилаті ракети.