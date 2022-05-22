Верховна рада продовжила воєнний стан до 23 серпня
Воєнний стан в Україні триватиме як мінімум до 23 серпня. Верховна рада затвердила відповідний президентський указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
Повідомляється, що подання президента Володимира Зеленського зачитав у парламенті секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Нардепи підтримали указ 320 голосами.
Таким чином, воєнний стан продовжується з 05:30 25 травня 2022 ще на 90 діб. Тобто до 23 серпня.
Зазначимо, цей режим дозволяє обмежувати конституційні права та свободи. Повний перелік таких заходів міститься в указі президента.
Віоєнний стан в Україні може супроводжуватися:
посиленням охорони об'єктів особливої важливості
трудовий обов'язком
примусовим відчуженням майна
комендантською годиною
особливим режимом в'їзду та виїзду
обмеженням свободи пересування
забороною на мітинги та масові заходи
забороною на торгівлю зброєю та алкоголем
забороною військовозобов'язаним міняти місце проживання тощо.
Нагадаємо, до цього народний депутат і представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжується відразу на три місяці, оскільки при контрнаступі доведеться вирішувати специфічні завдання, і звільнення України навряд чи завершиться в короткі терміни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.