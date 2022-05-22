Верховна рада продовжила воєнний стан до 23 серпня

Воєнний стан в Україні триватиме як мінімум до 23 серпня. Верховна рада затвердила відповідний президентський указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

Зазначимо, цей режим дозволяє обмежувати конституційні права та свободи. Повний перелік таких заходів міститься в указі президента.

Таким чином, воєнний стан продовжується з 05:30 25 травня 2022 ще на 90 діб. Тобто до 23 серпня.

Повідомляється, що подання президента Володимира Зеленського зачитав у парламенті секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Нардепи підтримали указ 320 голосами.

Нагадаємо, до цього народний депутат і представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжується відразу на три місяці, оскільки при контрнаступі доведеться вирішувати специфічні завдання, і звільнення України навряд чи завершиться в короткі терміни.

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