Рада продлила военное положение, а Дуда обратился к нардепам: новости за выходные

Верховная рада продлила военное положение, президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил угрозы с территории непризнанного Приднестровья. Подробнее о том, что произошло на выходных, 21-22 мая - в материале РБК-Украина.

Верховная рада продлила военное положение до 23 августа

Военное положение в Украине продлится как минимум до 23 августа. Верховная рада утвердила соответствующий президентский указ.

Также народные депутаты в воскресенье, 22 мая, приняли законопроект о продлении мобилизации в Украине. Она будет длиться по меньшей мере еще 90 дней - до 23 августа. \

Три года президент. Главные заявления из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет страну уже три года. Глава государства пообщался с украинскими журналистами и подвел итоги трех лет у власти.

Основные заявления президента - в материале РБК-Украина.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на утро 23 мая

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 89-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары. При этом на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий. Подробности – в материале РБК-Украина.

Дуда обратился к нардепам в Раде

В воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши Дуда во время обращения с трибуны Верховной рады. По его словам, после Бучи, Бородянки, Мариуполя в Россию не может быть дел, как это было всегда.

Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра-делегата Франции по европейским делам Клемана Бона.

"Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Вероятно, 15 или 20 лет", - цитирует заявление Бона телеканал TF.

Ситуация напряженная. Россияне в Приднестровье проверяют местные вооруженные формирования

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил угрозы с территории непризнанного Приднестровья, где российские войска находятся в повышенном состоянии боеготовности.

В целом обстановка на Бессарабском направлении остается напряженной. Армия РФ не только держит в боеготовности свой личный состав, но и проверяет местное войско.

В Украине резко изменится погода: синоптики обновили прогноз и сделали предупреждение

Погода в Украине изменится уже с понедельника, 23 мая. Ветер стихнет, температура начнет повышаться, на неделе вероятны дожди и грозы. Из-за потепления синоптики сделали предупреждение о высоком уровне пожарной опасности.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте в материале Styler.