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У Франції заявили, що вступ України до ЄС може зайняти 15-20 років

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Париж, Неділя 22 травня 2022 16:11
У Франції заявили, що вступ України до ЄС може зайняти 15-20 років Фото: у Франції вважають, що Україна стане членом ЄС через 15 або 20 років (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років. Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра-делегата Франції з європейських справ Клемана Бона.

"Ви повинні бути чесними. Якщо ми говоримо, що Україна вступить в ЄС через 6 місяців, 1 або 2 роки, то ми брешемо. Це неправда. Ймовірно, 15 або 20 років", - цитує заяву Бона телеканал TF.

Міністр нагадав, що Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції в ЄС - європейське політичне співтовариство. На його думку, українській владі слід скористатися пропозицією президента Франції.

Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні та іншим країнам-сусідам ЄС альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти. Ідею французького лідера підтримав глава Євроради Шарль Мішель.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Макрона. За його словами, компромісів щодо вступу в ЄС не буде.

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