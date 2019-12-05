Поліція назвала дві версії пожежі в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Пожежа в одеському коледжі могла статись через несправність електропроводки або умисний підпал

Поліцейські розглядають дві версії пожежі в Одесі - займання через несправність електропроводки та умисний підпал. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Очільник поліції Одеської області Олег Бех повідомив, що по цій справі вже опитані 44 людини.

"Зараз поліцейські розглядають дві версії: займання через несправність електропроводки та умисний підпал. Поліція забезпечить прозоре розслідування, щоб у максимально стислі терміни провести усі необхідні заходи і встановити обставини цієї трагічної події та тих, хто у ній винен", - повідомив він.

Наразі робота по ліквідації наслідків пожежі триває.

РБК-Україна писало, що сьогодні довкола місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії і ліквідації наслідків пожежі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому і всієї місцевої влади зробити все для допомоги постраждалим та їх сім'ям і якнайшвидше з'ясувати всі обставини, що призвели до пожежі в коледжі.

Зазначимо, пожежа в одеському коледжі сталась вчора. В результаті події постраждали 29 людей. Крім того, одна з постраждалих студенток померла у лікарні.