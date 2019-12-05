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Відставка Яременко: у Раді пояснили провал голосування

Новини » Політика     05.12.2019 - 19:30
Відставка Яременко: у Раді пояснили провал голосування
Фото: Богдан Яременко (РБК-Україна)

За словами Фролова, 4 грудня регламентний комітет одноголосно підтримав постанову щодо звільнення Яременко

У регламентному комітеті не виключають, що у Верховну раду внесуть нову постанову щодо звільнення Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України, депутат від фракції "Слуга народа" Павло Фролов.

За його словами, 4 грудня регламентний комітет одноголосно підтримав цю постанову.

"Я можу сказати, у зв'язку з цим рішенням Богдан Яременко залишається головою комітету. Тобто все залишається так, як є. А регламентний комітет вже визначився. Процедура залишається. Вчора регламентний комітет одноголосно підтримав цю постанову, комітет подав цю постанову, вона не була прийнята. Далі можна внести нову постанову, я не знаю", - заявив Фролов.

За його словами, окремого рішення фракції щодо ситуації з провалом голосування щодо заміни Яременка наразі немає.

За словами депутата від фракції "Слуга народа" Данила Гетьманцева, рішення про призначення Лізи Ясько головою комітету потрібно було виносити в зал окремо. На думку депутата процедура висування кандидата на посаду голови комітету не була достатньо демократичною.

"Була внутрішня дискусія щодо процедури визначення нового голови і його кандидатури. Процедура на думку деяких колег була заплутаною і, можливо не відповідала демократичним стандартам. Я також вважаю, що потрібно було б проголосувати окремо за два рішення. Я переконаний, що ми обов'язко повернемось до цього питання - чи з цією кандидатурою, чи з іншою. Це питання буде вирішене", - прокоментував він.

Водночас, депутат Павло Фролов також підтвердив, що кандидатура Лізи Ясько на посаду голови з питань зовнішньої політики мала підтримку президента.

"Щодо фракції - в нас було праймеріз. Ми почали обирати (голову комітету з питань зовнішньої політики - ред.), хоча такої практики, в Верховній раді за всі часи існування не було, щоб обирали члени фракції. Взагалі-то, якщо наша фракція і ми входимо в одну політичну силу з президентом, а відповідальний за зовнішню політику президент, то взагалі то мав би своє слово сказати.. Але так в принципі і вийшло, але вже після того, як в нас відбулось це голосування ( за кандидатуру голови комітету на засіданні фракції - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, 5 грудня Рада відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременко.

2 декабря фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост нового главы комитета по вопросам внешней политики. Так, решением фракции новым главой избрана Лиза Ясько.

Рада остаточно схвалила ліквідацію "майданчиків Яценка" Рада відмовилася звільняти Яременка
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