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Труба визнав, що голос на "прослушці" схожий на його

Новини » Політика     27.11.2019 - 23:07
Труба визнав, що голос на "прослушці" схожий на його
Фото: Роман Труба (РБК-Укра]на)

Труба готовий надати зразки голосу для експертизи

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що на записах розмов, які з'явилися в Telegram-каналі, голос схожий на його. Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

За словами Труби, записи можуть бути скомпільовані.

"Моя відповідь така: голос схожий. Але чи мій голос - я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу. Голос, схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (які обговорюються на записах, - ред.), то вони не відбувалися", - підкреслив він.

Голова ДБР також зазначив, що в разі експертизи готовий надати зразки голосу.

"Ми повинні розуміти, що експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів. Якщо б ці оригінали були, не було б потреби викладати їх на Telegram-каналі. В таких випадках людина йде в правоохоронний орган і передає йому оригінали. Той, у свою чергу, проводить всі необхідні процесуальні дії", - зазначив він.

Труба також повідомив, що провадження з встановлення "прослушки" в ДБР розслідує саме Бюро розслідувань, оскільки це "єдиний орган, який хоче дати відповідь на питання, хто встановив незаконні прослуховуючі пристрої в кабінеті директора".

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що українські правоохоронці перевіряють всі скандальні витоки в Telegram, у тому числі останній злив записів розмов у кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби.

Зазначимо, нещодавно в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ДБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровському міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

Як повідомлялося, 21 вересня джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Після виявлення прослушки в бюро прибули співробітники поліції та почали обшуки.

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба підтверджує, що в його кабінеті виявили прослушку.

Глава НАБУ Артем Ситник заявив, що агентство не мало ніякого стосунку до прослушки в кабінеті Труби.

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