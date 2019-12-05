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МЗС пропонує заборонити поїздки до Росії за внутрішніми паспортами

Новини » Політика     05.12.2019 - 14:51
МЗС пропонує заборонити поїздки до Росії за внутрішніми паспортами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці зможуть їздити до РФ тільки за закордонними паспортами

Міністерство закордонних справ (МЗС) пропонує заборонити громадянам України їздити до Росії за внутрішніми паспортами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря МЗС Андрія Зайця.

За його словами, на розгляд уряду підготували пропозиції про перетин кордону з Російською Федерацією тільки за закордонними паспортами.

"Пропозиції підтримано всіма причетними органами влади. Так буде безпечніше", - додав Заяць.

Нагадаємо, в серпні в Міністерстві закордонних справ говорили, що якщо Україна прийме рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією, дипломатам будуть потрібні додаткові ресурси.

Відзначимо, вперше серйозно про введення візового режиму з Російською Федерацією заговорили на тлі анексії Криму та дестабілізації на Донбасі. Зокрема, в березні 2014 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести візовий режим і доручила Міністерству закордонних справ підготувати все для цього.

Однак уже наступного дня стало ясно, що мова йде не про класичний візовий режим, а на готельних обмеженнях. Останні серйозні обмеження були введені у зв'язку з воєнним станом восени і взимку 2018 року.

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