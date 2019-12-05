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Біатлоністка Джима принесла Україні першу медаль сезону

Новини » Спорт     05.12.2019 - 20:36
Біатлоністка Джима принесла Україні першу медаль сезону
Фото: Юлія Джима (biathlon.com.ua)

Джима стала єдиною біатлоністкою, закрила всі 20 мішеней

Українська біатлоністка Юлія Джима посіла друге місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Остерсунді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерації біатлону України.

Незважаючи на сильний вітер, Джима змогла закрити всі 20 мішеней, ставши єдиною з сотні біатлоністок. Українка поступилася лише француженці Жюстін Бреза, відставши від неї на 11 секунд. Третє місце на п'єдесталі посіла ще одна французька біатлоністка Жюлия Симон. У обох француженок по два промахи.

"Дуже рада тому, що фінішувала другою. Для мене зараз срібло на вагу золота. Ще чотири нуля - це буває рідко, але кожен рік", - сказала Джима.

Також в заліковій зоні фінішували ще три українки. Дарина Блашко зайняла 21-е місце, Віта Семеренко - 28-е, а Анастасія Меркушина прийшла на фініш 31-й.

Нагадаємо, в минулому сезоні Джима також стартувала з медалі на першому етапі Кубка світу. В словенській Поклюці вона виграла "золото" індивідуальної гонки.

Також РБК-Україна писало, що український боксер Олександр Усик і британець Дерек Чісора можуть поборотися за тимчасовий титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі. Поєдинок може відбутися 8 лютого в Манчестері.

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