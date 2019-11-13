Білорусь готова до інтеграції з РФ тільки при врахуванні своїх інтересів

Фото: Сергій Румас (government by)

Дорожні карти з Російською Федерацією щодо нафти і газу ще не узгоджені

Білорусь підпише дорожні карти по інтеграції з Росією тільки при врахуванні своїх інтересів. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас, повідомляє "Белта".

Як зазначив Румас, дорожні карти з Російською Федерацією щодо нафти і газу ще не узгоджені, але розв'язки можна знайти.

"Ми підпишемо дорожні карти тільки в тому випадку, якщо інтереси Білорусі будуть враховані", - сказав Румас.

Глава уряду нагадав, що всього готується 31 дорожня карта. За його словами, близько половини карт фактично узгоджені і готові до підписання в пакеті документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Зокрема, планується розробка програми економічної інтеграції, в рамках якої буде створено єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також передбачається уніфікація обліку власності.

Додамо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що перед початком поглибленої інтеграції Росії і Білорусі в рамках Договору про створення Союзної держави треба вирішити ряд актуальних проблем