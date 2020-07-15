Рада легалізувала гральний бізнес, а ЄС скоротить список країн "зеленої зони": новини за 14 липня

Верховна рада легалізувала гральний бізнес, президент Володимир Зеленський відреагував на військові втрати на Донбасі, ЄС скоротить до 13 список країн "зеленої зони". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 14 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада легалізувала гральний бізнес

Верховна рада легалізувала гральний бізнес. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д. Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Казино зможуть розміщуватися в готелях з п'ятьма зірками (для Києва щонайменше 150 номерів, інших міст - 100). Також гральні заклади можуть бути на території заміських комплексів (площа не менше 10 тис. кв. м, що складаються з двох і більше будівель, серед них обов'язково - п'ятизірковий готель), а також на території спеціальних гральних зон. Інші подробиці.

СБУ затримала фігуранта справи про "плівки Єрмака"

Служба безпеки України затримала Дмитра Штанька, який записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком - братом глави Офісу президента Андрія Єрмака. В кінці березня розгорівся скандал через можливі хабарі за призначення на високі посади.

При цьому в СБУ заявляють про затримання двох осіб, в тому числі одного з викривачів "гучних плівок". За даними слідства, вони обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів "вирішити" питання повернення майна через зв'язки в правоохоронних органах.

Зеленський відреагував на військові втрати і відправив Хомчака на Донбас

Президент України Володимир Зеленський через вбивство медика в районі Зайцевого відправив на Донбас головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і заступника голови Офісу президента Романа Машовця. Вони мають вивчити обставини обстрілу.

Повідомляється, що Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вбивством військового медика і пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військового в районі Зайцевого Донецької області.

У Києві адаптивний карантин можуть продовжувати до 2022 року

Адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022. Однак про запровадження жорсткого карантину на даний момент говорити не варто. Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

За словами Рубана, для того, щоб завершилася пандемія має перехворіти на коронавірус 80% населення. Він також зазначив, що найближчим часом вакцини не передбачається.

ЄС скоротить до 13 список країн "зеленої зони", - Reuters

Європейський союз планує скоротити до 13 список країн "зеленої зони". Зі списку планують виключити Сербію і Чорногорію. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що відповідне рішення було запропоновано Німеччиною та підтримано, зокрема, Францією, Іспанією і Нідерландами. При цьому включення в список США навіть не обговорювалося. Виключення Сербії і Чорногорії пов'язано зі спалахами коронавірусу, які були зафіксовані останнім часом.

ДТП під Києвом: підозрюваного сім разів штрафували за п'яне водіння

Підозрюваного у скоєнні під Києвом п'яного ДТП з чотирма жертвами під Києвом Антона Желепу раніше сім разів штрафували за п'яне водіння. Також раніше він відбував тюремний термін за аварію із загиблим. Про це під час перерви на суді заявила прокурор Дар'я Мілюкова.

Під час засідання суду Желепа зізнався журналістам у тому, що вживає наркотики. Також він розповів про те, що перед подією вранці, 12 липня, він хильнув 200 грамів горілки.

У Білорусі спалахнули протести на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти

У вівторок ввечері, 14 липня, у Мінську та інших білоруських містах відбулися стихійні акції протесту на підтримку незареєстрованих в президенти.

При цьому почалися масові затримання журналістів і учасників акції

Усього правоохоронці затримали понад 220 людей. Тільки в Мінську "ОМОН" затримав понад 170 осіб.