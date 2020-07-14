Зеленський відреагував на військові втрати і відправив Хомчака на Донбас

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що війна триватиме, поки бойовики відкривають вогонь

Президент України Володимир Зеленський через вбивство медика в районі Зайцевого відправив на Донбас головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і заступника голови Офісу президента Романа Машовця. Вони мають вивчити обставини обстрілу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вбивством військового медика і пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військового в районі Зайцевого Донецької області.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни", - заявив президент.

Він також підкреслив, що вбивство українських військових, які евакуювали тіло загиблого, - "це черговий доказ цинізму, брехні і нелюдяності бойовиків".

"Тут не може бути ніякого подвійного трактування. Є конкретно умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває", - зауважив Зеленський.

Він додав, що війна триватиме, поки по той бік фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації, а також поки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих шоломах і медиках.

"Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" того боку", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які забирали з поля бою тіло загиблого бійця; в результаті військовий медик загинув, ще двоє військовослужбовців постраждали.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вбивство медика на Донбасі має ознаки військового злочину.