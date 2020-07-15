Протести в Білорусі: у Мінську затримали понад 100 осіб

Фото: протести в Білорусі

Співробітники ОМОН почали бити і затримувати беззбройних людей

У Мінську співробітники ОМОН почали бити беззбройних мирних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента. Закрито станції метро.

Про це повідомляє Tut.by.

Станцію метро "Жовтнева" закрито "з технічних причин", тому люди спускаються до Немиги, але там метро теж закрито. На початку проспекту "Перемоги" люди свистять і плескають у долоні, вигукують "Ганьба!" та "Йди!", сигналять автомобілі. На площі Свободи чергує автозак і два автобуси.

Правозахисники повідомляють про більше ніж сотню затриманих тільки в столиці Білорусі.