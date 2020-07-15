Протести в Білорусі: у Мінську затримали понад 100 осіб

Співробітники ОМОН почали бити і затримувати беззбройних людей
У Мінську співробітники ОМОН почали бити беззбройних мирних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента. Закрито станції метро.
Про це повідомляє Tut.by.
Станцію метро "Жовтнева" закрито "з технічних причин", тому люди спускаються до Немиги, але там метро теж закрито. На початку проспекту "Перемоги" люди свистять і плескають у долоні, вигукують "Ганьба!" та "Йди!", сигналять автомобілі. На площі Свободи чергує автозак і два автобуси.
Як повідомлялося, раніше ЦВК Білорусі проголосувала за недопуск в кандидати на виборах головного конкурента чинної влади Віктора Бабарико. Разом з тим були зареєстровані кандидатами п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголову об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.
Зазначимо, ввечері у вівторок МВС Білорусі розповсюдило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало жителів Білорусі "проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики зібратися на вулицях міст".
Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.