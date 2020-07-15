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У Білорусі затримали понад 200 учасників акції протесту

Білорусь, Середа 15 липня 2020 04:39
У Білорусі затримали понад 200 учасників акції протесту
Фото: затримання в Білорусі (naviny.by)
Автор: Артур Родивилов

Спецназ використовує грубу фізичну силу під час затримання

У Білорусі на стихійні акції на підтримку кандидатів у президенти, яких ЦВК не зареєструвала кандидатами, правоохоронці затримали понад 220 людей. Тільки в Мінську "ОМОН" затримав понад 170 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Співробітники правоохоронних органів часто використовують грубу фізичну силу, б'ють людей кийками, ногами та кулаками.

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що "низка інтернет-ресурсів і користувачів, які знаходяться за межами Білорусі, закликають громадян зібратися на вулицях країни для проведення несанкціонованих акцій".

Як повідомлялося, раніше ЦВК Білорусі проголосувала за недопуск в кандидати на виборах президента головного конкурента чинної влади Віктора Бабарико.

Разом з тим були зареєстровані кандидатами п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Конопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

Зазначимо, ввечері у вівторок МВС Білорусі розповсюдило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало жителів Білорусі "проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики зібратися на вулицях міст".

Нагадаємо, вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

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