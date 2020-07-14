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ЄС скоротить до 13 список країн "зеленої зони", - Reuters

Євросоюз, Вівторок 14 липня 2020 17:59
ЄС скоротить до 13 список країн "зеленої зони", - Reuters
Фото: жінка з прапором ЄС (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Игорь Литвиненко

Зі списку виключать Сербію і Чорногорію

Європейський союз планує скоротити до 13 список країн "зеленої зони". Зі списку планують виключити Сербію і Чорногорію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що відповідне рішення було запропоновано Німеччиною та підтримано, зокрема, Францією, Іспанією і Нідерландами. При цьому включення в список США навіть не обговорювалося.

Виключення Сербії і Чорногорії пов'язано зі спалахами коронавірусу, які були зафіксовані останнім часом.

Також обговорювалося питання виключення зі списку Алжиру і Марокко, однак більшість виступили проти цього. Крім цього були відхилені пропозиції про включення в список Об'єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю, Лівії та Йорданії.

Всього в список країн "зеленої зони", яким буде дозволено в'їзд на територію ЄС, будуть входити Алжир, Австралія, Канада, Китай, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай.

При цьому ЄС відкриє кордони для Китаю лише тоді, коли китайський уряд дозволить поїздки в європейські країни.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що шансів на те, що Україна потрапить в оновлений список країн "зеленої зони" ЄС зараз немає.

Нагадаємо, з 1 липня в країни ЄС можуть вільно потрапити громадяни країн, які входять до "зеленого" списку; при цьому дозволено в'їзд деяким категоріям громадян з країн, які не входять в цей список.

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