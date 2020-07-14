У Білорусі спалахнули протести на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти

Фото: протести в Білорусі (kommersant.ru)

Почалися масові затримання журналістів і учасників акції

У вівторок ввечері, 14 липня, у Мінську та інших білоруських містах відбуваються стихійні акції протесту на підтримку незареєстрованих в президенти. Вибори глави держави у Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Так, в Мінську люди вийшли на центральний проспект столиці - проспект Незалежності, але великих скупчень активістів не спостерігається. Учасники акцій стоять на тротуарі, періодично плескають у долоні. Протестувальників підтримують автомобілісти велосипедисти.

На площі Перемоги в Мінську відбулася бійка людей з омонівцями



Відео: телеграм-канал Nexta Livehttps://t.co/yXtKLaIRTu pic.twitter.com/mDPE1Zlbsy — Медиазона. Білорусь (@mediazona_by) July 14, 2020

Велосипедисти в Мінську продовжують кататися на площі! #минск pic.twitter.com/WitdfET0Kn — Олексій Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020

Також наголошується, під час прямого ефіру був затриманий кореспондент білоруського бюро "Радіо Свобода" Олесь Пілецький. Також затримали журналістку BelsatTV Катерину Андрєєву та ряд інших журналістів та людей, які вийшли на вулиці.

Момант затрымання Кацярыны Андрэевай. Затрымалі ў жывым эфіры. pic.twitter.com/FfnRNHNxml — Белсат TV (@Belsat_TV) July 14, 2020

Аналогічні акції проходять в ряді інших міст Білорусі - Бресті, Гомелі, Гродно.



Також протестувальники заявляють, що в Білорусі перестав працювати Telegram, але за даними сервісу Downdetector, в месенджері зараз немає глобального збою, але фіксуються проблеми в Білорусі, Росії, Україні та країнах Західної Європи.

Як повідомлялося, раніше Центральна виборча комісія Білорусі проголосувала за недопуск в кандидати на виборах головного конкурента чинної влади Віктора Бабарико. Разом з тим були зареєстровані кандидатами п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголови об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

Зазначимо, ввечері у вівторок МВС Білорусі розповсюдило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало жителів Білорусі "проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики зібратися на вулицях міст".

"МВС констатує, що низка інтернет-ресурсів і користувачів, які знаходяться за межами Республіки Білорусь, закликають громадян зібратися на вулицях міст нашої країни для проведення несанкціонованих акцій", - говорилося в повідомленні прес-служби МВС, поширеному у вівторок.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.