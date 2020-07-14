У Києві адаптивний карантин можуть продовжувати до 2022 року

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Для завершення пандемії необхідно, щоб 80% населення перехворіло коронавірусом

Адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022. Однак про запровадження жорсткого карантину на даний момент говорити не варто.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

"Можуть (продовжувати - ред.) і це не тільки в Києві, а в усьому світі. Епідемічно підтверджені дані, що кожен збудник, який сформувався у світі циркулює до свого нівелювання, тобто до знищення - 1,5 року. Обмежувальні заходи та заходи захисту можуть продовжувати весь цей період", - додав він.

За словами Рубана, для того, щоб завершилася пандемія має перехворіти на коронавірус 80% населення. Він також зазначив, що найближчим часом вакцини не передбачається.

"Ймовірність посилення карантину в Києві - у нас стабільно високі показники захворювання. З епідемічної точки зору дане захворювання буде тривати ще три сезони, як тривало і пандемічний грип - фактично до формування колективного імунітету на рівні 50-70%. Три сезони це півтора року", - заявив Рубан.

За його словами, через півтора року коронавірус буде також циркулювати в Україні, але населення буде переносити його як звичайну застуду.

"Відповідно до природи даного збудника, він ще триватиме півтора року. Це нормальне природне явище для нового пандемічного грипу... Він буде циркулювати поки не перейде до звичайного явища, який передається людиною до людини і виклики ГРВІ, просто застуда", - додав він.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що колективного імунітету до COVID-19 немає ні в Україні, ні де-небудь у світі.

Крім того, карантин в Україні можуть продовжити ще на місяць.