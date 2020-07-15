Рада легализовала игорный бизнес, а ЕС сократит список стран "зеленой зоны": новости за 14 июля

Верховная рада легализовала игорный бизнес, президент Владимир Зеленский отреагировал на военные потери на Донбассе, ЕС сократит до 13 список стран "зеленой зоны". Подробнее о том, что произошло во вторник, 14 июля, - в материале РБК-Украина

Рада легализовала игорный бизнес

Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д. За проект проголосовали 248 парламентариев.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

Казино смогут размещаться в отелях с пятью звездами (для Киева минумум 150 номеров, других городов - 100). Также игорные заведения могут быть на территории загородных комплексов (площадь не менее 10 тыс. кв. м, состоящие из двух и более зданий, среди них обязательно - пятизвездочный отель), а также на территории специальных игорных зон. Другие подробности.

СБУ задержала фигуранта дела о "пленках Ермака"

Служба безопасности Украины задержала Дмитрия Штанько, который записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента Андрея Ермака. В конце марта разгорелся скандал из-за возможных взяток за назначения на высокие должности.

При этом в СБУ заявляют о задержании двух человек, в том числе одного из обличителей "громких пленок". По данным следствия, они обещали коммерсанту за 100 тысяч долларов "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

Зеленский отреагировал на военные потери и отправил Хомчака на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский из-за убийства медика в районе Зайцево отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы Офиса президента Романа Машовца. Они должны изучить обстоятельства обстрела.

Сообщается, что Зеленский взял под личный контроль ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военного в районе Зайцево Донецкой области.

В Киеве адаптивный карантин могут продлевать до 2022 года

Адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022. Однако о внедрении жесткого карантина на данный момент говорить не стоит. Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

По словам Рубана, для того, чтобы завершилась пандемия должно переболеть коронавирусом 80% населения. Он также отметил, что в ближайшее время вакцины не предвидится.

ЕС сократит до 13 список стран "зеленой зоны", - Reuters

Европейский союз планирует сократить до 13 список стран "зеленой зоны". Из списка планируют исключить Сербию и Черногорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующее решение было предложено Германией и поддержано, в частности, Францией, Испанией и Нидерландами. При этом включение в список США даже не обсуждался. Исключение Сербии и Черногории связано с вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.

ДТП под Киевом: подозреваемого семь раз штрафовали за пьяное вождение

Подозреваемого в совершении пьяного ДТП под Киевом Антона Желепу ранее семь раз штрафовали за пьяное вождение. Также ранее он отбывал тюремный срок за аварию с погибшим. Об этом во время перерыва на суде заявила прокурор Дарья Милюкова.

Во время заседания суда Желепа признался журналистам в том, что употребляет наркотики. Также он рассказал о том, что перед происшествием утром, 12 июля, он выпил 200 грамм водки.

В Беларуси вспыхнули протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

Во вторник вечером, 14 июля, в Минске и других белорусских городах прошли стихийные акции протеста в поддержку незарегистрированных в президенты. h

При этом начались массовые задержания журналистов и участников акции

Всего правоохранители задержали более 220 человек. Только в Минске ОМОН задержал более 170 человек.