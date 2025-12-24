У Путина сделали новое заявление о мирных переговорах: готовят позицию
Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев доложил российскому диктатору Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией США в Майами по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.
Песков отказался раскрывать содержание документов, которые глава Дмитриев якобы привез из США и которые касаются урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что очень нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", - заявил пресс-секретарь диктатора.
Песков утверждает, что Москва в ближайшее время "продолжит контакты с США по имеющимся каналам".
Он добавил, что позиция России по урегулированию будет сформулирована на основе информации, полученной от Кирилла Дмитриева.
Переговоры во Флориде
Напомним, 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с главой российского суверенного фонда Кириллом Дмитриевым в Майами (штат Флорида).
По итогам встречи Уиткофф заявил, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.
Между тем посланник Путина назвал переговоры с представителями США во Флориде "конструктивными".
Перед переговорами с Россией американская сторона провела встречу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
По словам Умерова, украинская делегация провела "ряд продуктивных и конструктивных встреч" с представителями США и европейских партнеров.
Российский источник сообщил агентству Reuters, что во время этих встреч прямые контакты между российской и украинской делегациями были исключены.