У Путина сделали новое заявление о мирных переговорах: готовят позицию

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев доложил российскому диктатору Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией США в Майами по Украине.

Песков отказался раскрывать содержание документов, которые глава Дмитриев якобы привез из США и которые касаются урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что очень нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", - заявил пресс-секретарь диктатора.

Песков утверждает, что Москва в ближайшее время "продолжит контакты с США по имеющимся каналам".

Он добавил, что позиция России по урегулированию будет сформулирована на основе информации, полученной от Кирилла Дмитриева.