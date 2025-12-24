У Путіна зробили нову заяву про мирні переговори: готують позицію

Як повідомляє РБК-Україна , про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

Пєсков відмовився розкривати зміст документів, які глава Дмитрієв нібито привіз із США і які стосуються врегулювання ситуації довкола України.

"Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу", - заявив речник диктатора.

Пєсков стверджує, що Москва найближчим часом "продовжить контакти зі США через наявні канали".

Він додав, що позиція Росії щодо врегулювання буде сформульована на основі інформації, отриманої від Кирила Дмитрієва.