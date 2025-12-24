У Путіна зробили нову заяву про мирні переговори: готують позицію
Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв доповів російському диктатору Володимиру Путіну про підсумки переговорів із делегацією США у Маямі щодо України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
Пєсков відмовився розкривати зміст документів, які глава Дмитрієв нібито привіз із США і які стосуються врегулювання ситуації довкола України.
"Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу", - заявив речник диктатора.
Пєсков стверджує, що Москва найближчим часом "продовжить контакти зі США через наявні канали".
Він додав, що позиція Росії щодо врегулювання буде сформульована на основі інформації, отриманої від Кирила Дмитрієва.
Переговори у Флориді
Нагадаємо, 20 та 21 грудня спецпосланник президента США Стів Уіткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели зустрічі з главою російського суверенного фонду Кирилом Дмитрієвим у Маямі (штат Флорида).
За підсумками зустрічі Віткофф заявив, що Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні.
Тим часом посланець Путіна назвав переговори з представниками США у Флориді "конструктивними".
Перед переговорами з Росією американська сторона провела зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.
За словами Умерова, українська делегація провела "низку продуктивних і конструктивних зустрічей" з представниками США та європейських партнерів.
Російське джерело повідомило агентству Reuters, що під час цих зустрічей прямі контакти між російською та українською делегаціями були виключені.