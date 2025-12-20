ua en ru
Рубио присоединится к переговорам США и РФ по прекращению войны в Украине , - Reuters

США, Суббота 20 декабря 2025 14:49
Рубио присоединится к переговорам США и РФ по прекращению войны в Украине , - Reuters Фото: госсекретарь США Марко Рубио (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Американские переговорщики планируют встретиться с представителями России во Флориде в субботу для проведения финального раунда переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встреча должна состояться после пятничных консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками, во время которых обсуждался обновленный мирный план. По данным агентства, эти переговоры породили осторожную надежду на возможный прогресс в урегулировании войны.

Российскую делегацию возглавит посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах примут участие дипломат Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что также может присоединиться к встрече.

Ранее переговоры между сторонами проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами и в районе Галлендейл-Бич.

В начале недели американские, украинские и европейские чиновники заявляли об определенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева. В то же время остается непонятным, согласится ли Москва на предложенные условия.

Российский источник сообщил Reuters, что любые прямые контакты между российской делегацией и украинскими переговорщиками в рамках этой встречи исключены.

Условие Украины для гарантий безопасности

Стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он хочет, чтобы гарантии безопасности от США были проголосованы в Конгрессе. По его словам, сценарий Будапештского меморандума повторять нельзя.

Более того, после переговоров украинских и американских чиновников появились слухи о том, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, которые можно будет сравнить с 5 статьей Североатлантического договора.

По данным Politico, такое предложение от США будет действовать "считанные дни". Если Украина не согласится в ближайшее время, следующие предложения якобы могут быть уже не такими выгодными.

