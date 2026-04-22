У Путина заявили о готовности встретиться с Зеленским, но есть условие
Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только для окончательного согласования договоренностей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил изданию "Вести".
Он подчеркнул, что главным является то, чтобы встреча лидеров двух стран была результативной.
"Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", - заявил Песков.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее украинский президент говорил, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по вопросу территорий.
Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".
Зеленский в ответ на слова Венса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".
РБК-Украина сообщало, что глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он подчеркнул, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.