Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры по Украине, в частности на уровне президентов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа Новости ".

По словам Фидана, готовность Турции организовать переговоры была передана во время контакта Эрдогана как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором.

"Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях - как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", - подчеркнул турецкий министр.

Кроме того, Фидан сообщил, что "ситуация зависит не только от нашего желания", но и от "готовности сторон".

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, 17 апреля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

Отметим, в начале апреля Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".