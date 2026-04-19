Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры по Украине, в частности на уровне президентов.
Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа Новости".
По словам Фидана, готовность Турции организовать переговоры была передана во время контакта Эрдогана как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором.
"Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях - как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", - подчеркнул турецкий министр.
Кроме того, Фидан сообщил, что "ситуация зависит не только от нашего желания", но и от "готовности сторон".
Напомним, 17 апреля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.
Отметим, в начале апреля Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".
Зеленский в ответ на слова Венса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".
РБК-Украина ранее писало, что глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он подчеркнул, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.