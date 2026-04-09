ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах

19:40 09.04.2026 Чт
2 мин
Что изменит риторику Кремля на следующей мирной встрече?
aimg Валерий Ульяненко
Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс. Поэтому Украина услышит на следующих переговорах "много нового" от россиян.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал во время Конгресса местных и региональных властей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Они точно влияют. Это и так очевидно", - сказал глава ОП в ответ на вопрос о том, влияют ли удары по нефтяным терминалам РФ на переговорный процесс.

Он сообщил, что изменение позиции страны-агрессора под влиянием этих ударов является "дискуссионным вопросом".

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой", - подчеркнул Буданов.

Глава ОП отметил, что Украина должна делать все для того, чтобы ее победная позиция усиливалась. Он добавил, что "любые средства для достижения цели оправданы и правильны".

Переговоры о мире в Украине

Напомним, Украина и РФ в этом году уже провели несколько раундов переговоров. Стороны не смогли прийти к согласию по самому прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев.

Отметим, Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он заявил, что Кремль понимает, что не сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Также президент Украины отмечал, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по вопросу территорий.

Недавно Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в США верят, что, несмотря на смещение фокуса Вашингтона на Ближний Восток, проведение переговоров между Россией и Украиной все еще возможно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Кирилл Буданов Мирные переговоры Война в Украине
Новости
