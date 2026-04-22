ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Путіна заявили про готовність зустрітися з Зеленським, але є умова

21:54 22.04.2026 Ср
2 хв
Пєсков назвав головну мету зустрічі
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна заявили про готовність зустрітися з Зеленським, але є умова Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але лише для остаточного узгодження домовленостей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив виданню "Вести".

Він наголосив, що головним є те, щоб зустріч лідерів двох країн була результативною.

"Головне - мета зустрічі. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Раніше український президент говорив, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".

Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".

РБК-Україна повідомляло, що глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Володимир Зеленський Мирні переговори Пєсков
Новини
Аналітика
