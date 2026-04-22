У Путіна заявили про готовність зустрітися з Зеленським, але є умова
Російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але лише для остаточного узгодження домовленостей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив виданню "Вести".
Він наголосив, що головним є те, щоб зустріч лідерів двох країн була результативною.
"Головне - мета зустрічі. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Раніше український президент говорив, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.
Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".
Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".
РБК-Україна повідомляло, що глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.