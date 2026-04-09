Нет глубокого понимания. Зеленский ответил на слова Вэнса о "торгах за территории"

18:02 09.04.2026 Чт
2 мин
Президент напомнил американскому политику об одной из целей РФ
aimg Валерий Ульяненко
Нет глубокого понимания. Зеленский ответил на слова Вэнса о "торгах за территории"

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о "торгах" за украинскую землю, напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах.

Об этом Зеленский заявил во время Конгресса местных и региональных властей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Вице-президент, при всем уважении, не принимает участие в переговорах США и Украины и РФ. И я думаю, что если бы он принимал, и другие должностные лица, наверное... они бы глубже разбирались, что такое "клочок", что такое... территория Украины, независимая территория Украины", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

"А оккупация Востока - это возможность подготовки плацдарма, можно сказать, для следующих наступательных действий", - пояснил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, 8 апреля Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Очевидно, он намекнул на то, что Киев должен пойти на территориальные уступки. Вэнс также отметил, что "для танго нужны двое", поэтому Украина и РФ должны самостоятельно договориться.

Вопрос Донбасса в переговорах

Отметим, Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией в этом году. Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

РБК-Украина ранее писало, что Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что страна-агрессор понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

